Спасение Новой земли от нашествия хищников сорвалось

Спасение жителей Новой Земли от нашествия белых медведей сорвалось. Десант ученых не смогли отправить с материка из-за погодных условий.

Люди придумывают способы прогнать хищников без вреда для них.

Каждый день жители оккупированного белыми медведями поселка выкладывают новые кадры своего осадного положения. Хищники повсюду — на улицах, детских площадках, а вот один из них изучает подъезд жилого дома, даже дергает дверь. Жильцы разве что баррикады не строят: северяне прекрасно знают, насколько опасны такие гости.