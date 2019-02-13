Союз автошкол предложил ввести в школах уроки вождения

Кружки, секции, физкультура, а теперь еще уроки вождения. Союз автошкол предложил сажать за руль подростков.

Все по-взрослому — занятия предлагают ввести и по теории, и по практике. Так хотят заранее сформировать ответственное отношение к поведению на дороге.