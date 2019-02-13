Эксперт объяснил массовое исчезновение подписчиков в Instagram

Социальные сети, в том числе и Instagram, борются с ботами и накрутками, поэтому у многих пользователей сервиса резко сократилось количество подписчиков. Об этом в эфире НСН заявил управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

«Социальные сети объявили войну ботам и накруткам. Условно говоря, если какая-то девочка в целях повышения своей значимости перед подругами или молодыми людьми нагнала себе ботов за 500 рублей, что сейчас делают почти все, то сейчас с этими искусственно нагнанными подписчиками соцсети стали бороться», — рассказал эксперт.

Он также пояснил, что исчезнувшие подписчики необязательно несуществующие люди, поскольку есть алгоритм, позволяющий подписать пользователей на определенные страницы без его ведома. Вместе с тем борьба с ботами может существенно задеть блогеров и знаменитостей, но не коснется самих соцсетей.

«У блогеров могут возникнуть проблемы по коммерческой части, потому что они этим зарабатывают деньги. Их ценность — число подписчиков. <…> Это, конечно, ненормальная ситуация, когда у вас пропадают подписчики, но куда более ненормально за деньги покупать себе такую популярность», — подытожил Терехов.

Пользователи соцсети Instagram, включая звезд и популярных блогеров, начали массово жаловаться на поражу подписчиков — счет идет на десятки, сотни и целые тысячи. В 2014 году на сервисе была аналогичная проблема, но разработчики тогда предупредили свою аудиторию о глобальной чистке рядов: удалялись нежелательные комментарии, лайки и заброшенные профили.

19 января сообщалось, что американец спрыгнул с 11-го этажа круизного лайнера для Instagram.