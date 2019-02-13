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Меркель назвала условия присутствия бундесвера на севере Афганистана

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что дальнейшее присутствие бундесвера и вооруженных сил других стран на севере Афганистана зависит от участия в миссии Соединенных Штатов. Об этом она заявила в среду, 13 февраля, в ходе пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Мы приняли решение о продлении мандата в Афганистане. Наше присутствие и присутствие других стран, которые выполняют свои обязанности на севере Афганистана, зависит от американского вклада. Это означает, что, если там произойдут изменения, мы изучим необходимость нашего вклада», — цитирует ее ТАСС.

Она также отметила, что Германия намерена придерживаться такой позиции и на переговорах с США.

Ранее 13 февраля власти Германии решили продлить на год четыре зарубежные миссии бундесвера, в частности, их участие в международной операции в Афганистане «Решительная поддержка».

31 января президент США Дональд Трамп заявил, что выведет американские войска из Афганистана при условии достижения мирных договоренностей. В декабре прошлого года он отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тыс. военных.

Соединенные Штаты с 2001 года проводят в Афганистане операцию против боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) — самую длительную военную кампанию в своей истории.

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