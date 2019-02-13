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В Москве оштрафовали дворников после требования премий за переработки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Чертановский районный суд Москвы 12 февраля оштрафовал на 10 тыс. рублей четверых дворников, которых задержали​ после встречи с главой управы Нагорного района Аркадием Русских. Об этом «Известиям» рассказал помощник председателя суда Станислав Ежов.

По его словам, их оштрафовали по ч. 5 ст. 20.2 КоАП — за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Часть 5 подразумевает нарушение, совершенное именно участником публичного мероприятия, и влечет за собой штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

«Насколько мне известно, вчера было четверо, сегодня еще должно быть три человека по этой же истории. У них у всех часть пятая, статьи 20.2 КоАП», — пояснил представитель суда.

Оштрафованные дворники имеют право подать жалобу на постановление суда в течение 10 дней. В этом случае ее будет рассматривать Московский городской суд.

28 декабря 2018 года «Интерфакс» сообщил, что полиция задержала 30 дворников-мигрантов в Москве в рамках проверки на экстремистскую деятельность. 

При этом, по данным РБК, конфликт дворников с управой начался в ноябре, когда им перестали платить премии за переработки при уборке снега.

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