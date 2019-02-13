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Минюст счел обоснованными решения о запрете «Свидетелей Иеговы»

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Министерство юстиции считает обоснованными и правомерными решения российских судов о признании «Свидетелей Иеговы» (запрещена в Росии) экстремистской организацией. Об этом в среду, 13 февраля, заявили в пресс-службе ведомства.

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«При формировании правовой позиции власти РФ исходили из обоснованности и правомерности решений, принятых национальными судами в отношении религиозной организации», — говорится в сообщении Минюста, которое цитирует «Интерфакс»

Отмечается, что в решении отсутствуют нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В Минюсте подчеркнули, что такая позиция содержится в ответе, направленном в декабре 2018 года в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с рассмотрением жалоб, поступивших на это решение.

«Окончательных постановлений по данным жалобам до настоящего времени не вынесено», — добавляется в пресс-релизе.

Решение о запрете деятельности организации было вынесено Орловским областным судом 14 июня 2016 года, после чего «Общество свидетелей Иеговы» внесли в список запрещенных организаций.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано.

На момент запрета в организации состояли более 2,2 тыс. религиозных групп, в которые могли входить около 175 тыс. человек.

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