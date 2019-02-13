Прямой эфир

У берегов Японии обнаружена лодка с двумя мертвыми рыбаками из КНДР

0
Фото: TASS/DPA/Paul Zinken
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К берегам японского острова Хоккайдо прибило деревянную лодку, в которой находились тела двух мужчин, предположительно, рыбаков из Северной Кореи. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японские СМИ.

Небольшое морское судно длиной 13 м и шириной 3 м с надписями на корейском языке нашли в перевернутом состоянии еще в начале ноября 2018 года. Во время ее утилизации в феврале под корпусом обнаружили два тела.

В октябре 2018 года российские пограничники сняли с подтопленной рыболовецкой шхуны рыбаков из Северной Кореи в заливе Петра Великого в Японском море.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты усомнились в успешности переговоров КНДР и США
Трое рыбаков пропали в Мурманской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017