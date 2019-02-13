У берегов Японии обнаружена лодка с двумя мертвыми рыбаками из КНДР

К берегам японского острова Хоккайдо прибило деревянную лодку, в которой находились тела двух мужчин, предположительно, рыбаков из Северной Кореи. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японские СМИ.

Небольшое морское судно длиной 13 м и шириной 3 м с надписями на корейском языке нашли в перевернутом состоянии еще в начале ноября 2018 года. Во время ее утилизации в феврале под корпусом обнаружили два тела.

В октябре 2018 года российские пограничники сняли с подтопленной рыболовецкой шхуны рыбаков из Северной Кореи в заливе Петра Великого в Японском море.