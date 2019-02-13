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Почта России ускорит доставку интернет-заказов в регионы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ближайшие три года в 38 городах России появятся логистические хабы. Онлайн-магазины будут хранить там свои товары в целях отправки жителям провинции. Мера позволит сократить доставку из Москвы в регионы до 1–2 дней, рассказали «Известиям» в «Почте России». Первые подобные центры появятся в Москве, Томске, Тюмени и Оренбурге уже в этом году.

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По словам экспертов, изменения поспособствуют развитию малого и среднего бизнеса, а также повысят спрос на российские интернет-магазины среди жителей Дальнего Востока и Сибири. Вместе с тем в новых центрах будут представлены лишь самые востребованные и непортящиеся товары, полагают специалисты.

Кроме того, эксперты опасаются и повышения цен. По их мнению, компании могут включить в стоимость продукции свои расходы на логистику и обслуживание новых узлов.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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