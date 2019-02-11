Медики назвали главные жалобы россиян на здоровье

Самыми распространенными причинами обращений к врачам в России стали боль в спине и головная боль, сообщает 11 февраля со ссылкой на экспертов «РИА Новости».

«Среди болевых синдромов наиболее распространенными являются боль в спине и суставах, потом головная боль — это основные причины обращения к врачам», — рассказал доцент кафедры нервных болезней нейрохирургии Сеченовского университета Максим Чурюканов.

При этом женщины страдают от таких недугов, как мигрень или фибромиалгия (боль в мышцах и суставах), чаще мужчин. Эксперт полагает, что причина кроется в гормональном фоне.

А вот разный болевой порог у мужчин и женщин определяется не только разным гормональным фоном, но и психофизиологией.

По словам руководителя Университетской клиники головной боли кандидата медицинских наук Кирилла Скоробогатых, самый частый вид головной боли в РФ — мигрень. Она встречается у каждого пятого россиянина (20%).

«Вторичных болей, которые являются следствием других заболеваний, немного, всего 10% от общего количества. А 90% — это первичные головные боли, которые связаны с нарушением работы мозга», — рассказал он.

Эксперты посоветовали не принимать обезболивающие препараты без назначения врача, так как неправильное использование медикаментов может сделать недуг хроническим.

11 февраля в мире отмечается Всемирный день больного.

6 февраля онкологи назвали причину роста заболеваемости раком кожи в России.