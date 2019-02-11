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Минпромторг планирует вернуть в города палатки и ларьки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На улицы российский городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В интервью «Российской газете» чиновник отметил, что появление торговых точек малой нестационарной розницы создаст новые рабочие места, поможет всем желающим предпринимателям представить свою продукцию и сократит «дефицит качественных торговых площадей» в РФ.

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Так, в России на сегодняшний день в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем большинстве стран Европы.

«Наши крупные торговые сети занимают 30–40% рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов», — сказал Евтухов.

По его словам, в РФ могут открыть до 50 тыс. автолавок.

«Это дополнительная загрузка автопрома. И дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей. Плюс будет развиваться вся сопутствующая инфраструктура. Малая нестационарная розница дает рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах», –– подчеркнул замминистра.

По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тыс. рабочих мест.

Минпромторг ожидает одобрения проекта о возвращении лотков в Госдуме.

Накануне стало известно, что ведомство разрабатывает законопроект об увеличении количества рынков, которое за последние 10 лет сократилось в 5–6 раз.

В Минпромторге отметили, что возвращение рынков повысит конкурентоспособность относительно сетевых магазинов, даст возможности фермерам реализовать продукцию.

Кроме того, это позволит снизить цены на продукты.

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