В России могут появиться профессиональные приемные семьи для воспитания ребят, для которых нет кандидатов-усыновителей.

Профессиональные родители будут воспитывать детей по временному договору, при этом они не смогут выбрать ребенка.

Речь идет о тяжелобольных детях, сложных подростках, а также о временном размещении малышей в семьях вместо казенных учреждений. По статистике, в российских учреждениях для сирот находится 73 тыс. детей.

Развитие института профессиональных приемных семей сейчас обсуждают в Минпросвещения, рассказали «Известиям» в ведомстве. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.

За рубежом уже есть положительный опыт в этой сфере. Например, в Чехии профессиональные приемные семьи для устройства того или иного ребенка выбирают на конкурсной основе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Родитель, будь бдителен: в России могут появиться профессиональные семьи