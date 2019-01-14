Между Марсом и СССР: Губернский театр отметил первый юбилей

Первый юбилей Московского Губернского театра (пять лет со дня основания) худрук Сергей Безруков, труппа и сотрудники отметили капустником и вручением премий Golden Mukhin , учрежденной три года назад. Комические номера, разыгранные артистами, чередовались с награждениями как самих работников, так и друзей МГТ.

Начали с комической зарисовки, рассказывающей «альтернативную версию» возникновения премии Golden Mukhin. Чтобы добыть артефакт, героям сценки пришлось отправиться аж на Марс. Эта фабула позволила театру продемонстрировать передовые технические возможности — имитацию невесомости и даже взрывы. Гордиться было чем: худрук Сергей Безруков, сидевший в зале, с довольной улыбкой наблюдал за происходящим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вернувшись на Землю, «космонавты» обнаружили, что попали во времена СССР, где по-прежнему в почете ударники соцтруда и стахановцы, а страной правит Леонид Ильич. Лауреатам «Золотого Мухина», помимо статуэток, вручали медали за ударный труд, а Брежнев (актер Сергей Куницкий), горячо расцеловывал награжденных. За музыкальное сопровождение отвечали современные хиты в ретроаранжировках. «Каждый раз» Монеточки, «Лабутены» Ленинграда и «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова перепевались в этот вечер на советский манер.

По случаю юбилея театр не поскупился на номинации и награды, а потому церемония растянулась на целых три часа. Хозяев нашли 60 медалей, 50 статуэток, множество дипломов и званий «Заслуженных артистов Московской области». Ни один цех Губернского не остался без благодарности, были упомянуты все — от билетеров и бутафоров до режиссеров и самого худрука.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

О дружных и уважительных отношениях, царящих в коллективе МГТ, упомянула в своей поздравительной речи и министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

— В вашем театре сложился замечательный коллектив. Я благодарю вас за высокое профессиональное мастерство, вдохновение и особенный вклад в культурную жизнь региона. Вы много искали, пробовали, экспериментировали. Уже сегодня можно сказать, что вы стали театром, доступным для всех, — отметила министр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сергей Безруков принимал в юбилейной программе минимальное участие, позволив себе лишь раз блеснуть небольшой пародией на своего же героя Сашу Белого из сериала «Бригада». Под саундтрек из «Крестного отца», с драйвом исполненный губернаторским оркестром, он произнес монолог крестного отца театра: «Я знаю, что я делаю, когда выхожу на вашу Губернскую поляну…».

Завершился вечер на лирической ноте. Артисты во главе с худруком исполнили песню «С чего начинается родина», сделав из нее своеобразный гимн театра. Словам о том, что театр начинается с сумасшедшей любви, гости праздника аплодировали стоя.