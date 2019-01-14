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Опасную муху-горбатку обнаружили в Новосибирской области

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Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
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Многоядную муху-горбатку выявил в ввозимых из Турции и Германии продуктах Россельхознадзор, сообщает управление ведомства по Новосибирской области. Вредные насекомые поражают фрукты, овощи, муку, сыр и даже вяленую рыбу.

С 2014 года многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris Loew) включена в перечень карантинных объектов Российской Федерации. Этот карантинный вредитель представляет серьезную угрозу фитосанитарной и продовольственной безопасности страны. Кроме того, он является переносчиком холеры, отмечает vn.ru.

Взрослые мухи-горбатки не опасны, но их личинки способны развиваться практически в любых разлагающихся органических субстратах и заражают животных и людей.

В 2020 году в России могут начать обработку продуктов питания ионизирующим излучением. Как рассказали «Известиям» в «Русатом Хэлскеа» (структура госкорпорации «Росатом»), компания планирует разработать необходимую технологию до конца 2019 года. Подобная обработка будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, увеличивая таким образом безопасность и срок хранения продукции.

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