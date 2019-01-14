Российские биатлонистки выиграли эстафету в Оберхофе

Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету Кубка мира в Оберхофе. Впервые за 7 лет. До этого наши спортсменки побеждали в 2012 году и тоже в Оберхофе. Это первый эстафетный подиум для России в биатлоне за три последних года. Золото России принесли Екатерина Юрлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Евгения Павлова.