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Нобелевского лауреата лишили званий за расизм

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Фото: commons.wikimedia.org/Cold Spring Harbor Laboratory
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Первооткрыватель ДНК нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен почетных званий в лаборатории ColdS pring Harbor, которую он ранее возглавлял, за расистские высказывания об интеллекте африканцев. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

«Высказывания доктора Уотсона предосудительны, не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории», — отметили в заявлении коллеги ученого.

Поводом для такого решения стало высказывание Уотсона о том, что социальная политика, проводимая в Африке, ошибочно исходит из факта, что уровень интеллекта ее аборигенов равен уровню интеллекта других рас.

Уотсон получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК в виде двойной спирали в 1962 году.

15 декабря стало известно, что в университете африканской Ганы обвинили Махатму Ганди в расизме и снесли его памятник.

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