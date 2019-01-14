В последнюю неделю ушедшего года потребительская инфляция сделала рывок, превысив и целевой уровень ЦБ (4%), и прогноз (4,2%). Причиной стали рост цен на продовольствие и бензин, а также эффект от ослабления рубля в августе–сентябре. Но прошлогодняя инфляция, как и прошлогодний снег, особого интереса не представляет. Куда более интересно, что произойдет с ценами в новом году. Станет ли разгон инфляции разовым (НДС повышают, мягко говоря, нечасто), нет ли других причин для роста цен и сможет ли ЦБ удержать его на фоне повышения ставок по кредитам?

В начале года инфляция наверняка уйдет выше 5%. Разовый шок от повышения НДС, заложенного в цены большинства товаров и услуг, — явный фактор. И хотя много предприятий работает без НДС по упрощенным схемам, а социально значимые товары облагаются по льготным ставкам (0 и 10% вместо 20%), примерно половину объема экономики рост налоговой ставки всё же затронет. В более конкурентных секторах часть роста не удастся переложить на потребителей — там инфляция будет ниже. В отраслях же, зависимых от импорта или ориентированных на экспортные товары, относительно слабый рубль может разогнать цены сильнее. Средний эффект от повышения НДС можно единовременно оценить в 0,8–1 п.п.

Если рубль не будет слабеть, ключевая ставка к концу года, скорее всего, достигнет уровня конца 2018-го. Для бизнеса это может обернуться более дорогим обслуживанием кредитов и низкой прибылью — в таких условиях рост зарплат выше инфляции вне госсектора станет редкостью. Плюс по сравнению с летними минимумами уже выросли на 1,5–2 п.п. ставки по ипотеке (это увеличивает ежемесячный платеж при 20-летнем кредите на 12–18%) и в будущем можно ожидать их роста еще на 1%. При этом изменения на строительном рынке могут снизить объемы предложения новостроек.

Банк России, скорее всего, будет демонстрировать жесткость и компенсировать ею колебания рынков. Высокие ставки могут до определенной степени предотвратить ослабление рубля, однако в случае кризиса на мировых рынках либо резкого роста цен на топливо инфляция всё же может уйти вверх. И тогда придется либо резко повышать ключевую ставку и стоимость кредитов для всех, включая государство и госкомпании, либо «выбросить полотенце» и признать, что инфляция окажется выше целевых уровней.

Теоретически низкая инфляция ценна: если население и бизнес ожидают, что она будет находиться на таком уровне, ставки по кредитам начинают падать, зарплаты умеренно расти, а экономический рост становится более устойчивым. В реальности же заниженная инфляция, достигаемая монетарными методами, то есть ростом ставок, часто способствует снижению экономического роста и доходов населения.

Относительно высокая инфляция, напротив, может стимулировать рост экономики. Да, в таких условиях страдают вкладчики, а валюта ослабляется. Но рубль слабеет и сейчас, при высоких ставках и ценах на нефть.

Повышения ставки следует ожидать уже на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 8 февраля. Результаты этой политики можно будет оценить только к осени — нас ждет либо переоценка правильности денежно-кредитной политики последних лет, либо, наоборот, еще больший энтузиазм в ее реализации. А пока же пора платить по счетам.

Автор — управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА»

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