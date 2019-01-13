Полиция Франции задержала 240 активистов «желтых жилетов»

Полиция задержала 240 активистов «желтых жилетов» во Франции.

В Париже, Бурже и в ряде других городов протесты сопровождались беспорядками. 200 активистов помещены под стражу.

По данным полиции, в манифестациях приняли участие 84 тыс. человек.

Это уже девятая по счету акция протеста «желтых жилетов» с 17 ноября 2018 года. Демонстранты выступают против повышения налогов и цен на топливо.