Норвежский прыгун с шестом проверил допинг-офицеров

Любопытство — не порок, а лучший способ узнать правду. Норвежский прыгун с шестом решил проверить допинг-офицеров. Медики выдали Сондре Гуттормсену пробирки с пробами мочи. Спортсмену сказали, что банки без спецоборудования не открыть. Сондре без труда открыл емкости голыми руками. Подобные пробирки используют по всему миру.