В России отмечают День работника прокуратуры

12 января работники прокуратуры России отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день Петр I в 1722 году

учредил должность генерал-прокурора. Одной из главных обязанностей стала борьба с казнокрадством. Первым в истории генерал-прокурором стал граф Павел Ягужинский.

В 1996 году по указу президента был учрежден День работника прокуратуры. В этом году ведомство отмечает 297 лет со дня основания. Генпрокурор России Юрий Чайка поздравил своих подчиненных.