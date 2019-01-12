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Япония возглавила список самых умных стран мира

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Япония заняла первое место в рейтинге самых умных стран мира, составленном британским порталом Vouchercloud. Об этом сообщает в своей статье журналист издания Forbes Дункан Мэдден.

На втором месте рейтинга оказалась Швейцария, на третьем —  Китай. Соединенные Штаты заняли четвертую позицию в списке, Нидерланды — пятую, а Россия расположилась на шестом месте. Также в списке умнейших оказались Бельгия, Великобритания, Канада и Южная Корея.

Рейтинг основан на данных о количестве лауреатов Нобелевской премии в каждой стране, а также на информации об успехах населения в учебе и уровне среднего IQ. В списке в основном числятся страны Азии и Европы. По мнению автора статьи, за странами Азии будущее нашей планеты.

11 января сообщалось, что The New York Times опубликовала список лучших мест для туристов в 2019 году. В нее попал остров Ольхон на озере Байкал. Рейтинг основывается на опросе журналистов, писавших для раздела путешествий. 

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