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Том Харди в третий раз стал отцом

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Bettina Strenske
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В английской актерской семье Тома Харди и Шарлотты Райли произошло пополнение. Родившийся мальчик похож на отца, и актер без ума от счастья, сообщает 11 января издание The Sun.

Отмечается, что ребенка назвали Форрестом. Такое имя родители выбрали в честь главного героя американской драмы «Форрест Гамп», роль которого исполнил Том Хэнкс.

По данным издания, актер крайне ревностно оберегает своих близки,х и ждать публикации фотографий младенца в Сети не приходится. Чтобы скрыться от ненужного постороннего внимания, пара даже переехала в пригород Лондона.

41-летний Том Харди и 37-летняя Шарлотта Райли официально оформили отношения в 2014 году. В октябре 2015-го родился их первый ребенок. Помимо этого, в их семье живет 10-летний сын Тома, появившийся на свет от предыдущих отношений актера с Рейчел Спид.

Ранее стало известно, что американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment снимет продолжение фильма «Веном», основанного на комиксах издательства Marvel. Актеры Том Харди и Мишель Уильямс, исполнившие роли главных героев, снова появятся в продолжении.

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