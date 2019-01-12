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Крыша здания обрушилась на людей в Харькове

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Фото: РЕН ТВ
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Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.

«По предварительным данным, на Московском проспекте возле станции метро «Имени Александра Масельского» произошло падение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди», — приводит сообщение «Федеральное агентство новостей».

По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работу полицейские и спасатели.

17 декабря сообщалось, что в подмосковном Дзержинске обрушилась кровля здания железобетонного завода. Пострадали 14 человек.

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