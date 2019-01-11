Умер бывший замглавы гражданской обороны СССР генерал Дмитрий Михайлик

На 99-м году жизни скончался заместитель начальника гражданской обороны СССР, участник Великой Отечественной войны, генерал Дмитрий Михайлик. Об этом 11 января сообщает НСН.

Причина смерти пока не называется.

Прощание с Михайликом состоится 14 января в 10 часов утра на Троекуровском кладбище столицы.

Дмитрий Иванович Михайлик родился в 1920 году в селе Нагорновка Сумской области Украины.

В 1941 году закончил Могилевское стрелково-пулеметное училище. На фронте оказался с самых первых дней войны и прошел путь от командира стрелкового взвода до командующего батальоном.

Михайлик был дважды ранен. В одном из тяжелых боев его батальон попал в окружение, несмотря на это он не покидал поле боя.

За героизм он был представлен к званию Героя Советского Союза, но из-за некоторых обстоятельств так и не был награжден.

По окончании Великой Отечественной войны прошел обучение в Военной академии имени Фрунзе и Военной академии Генштаба СССР. Также прошел курсы «Выстрел».

В октябре 1972 года занял должность заместителя начальника гражданской обороны СССР.

В 1986 году генерал-лейтенант Михайлик покинул службу, за время которой был награжден многочисленными советскими и российскими орденами и медалями.

Позже был избрал в Ученый совет Академии гражданской защиты МЧС России.