Экологический центр откроют в сочинском дендрарии

В дендрарии Сочи появится экологический центр, сообщил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев. В парке «Южные культуры» будет отремонтирована дренажная система. По словам Шевелева, в 2018 году турпоток вырос почти на 10%, до 210 тыс. человек.

«Традиционно большинство гостей приезжают к нам из Майкопа, Сочи, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга», — отметил директор заповедника.

Вскоре начнется ревизия флоры и фауны парков и проверка технического состояния сооружений. Как напоминают «Кубанские новости», в 2019 году в Кавказском заповеднике появятся туристические маршруты и места отдыха для маломобильных граждан и многодетных семей.

Финно-угорский этнопарк в Коми будет развиваться за счет привлечения инвестиций. О планах рассказали руководители заповедника. Они уже сообщили, что там откроют музей леса, организуют коптильню и будут разводить хаски. Администрация ведет переговоры с заводчиком хаски, чтобы организовать постоянно действующий питомник. Ездовые собаки могли бы ходить в упряжке.