Слон упал в канал на Шри-Ланке

На Шри-Ланке слон упал в канал. Животное доставали местные жители. Операция спасения продлилась два часа. Перепробовали все средства — от веток до веревочной лестницы. Слон зацепился за брошенную шину и смог вылезти на берег. Животное отправилось в лес, его провожали залпами ружей. Громкие звуки должны загнать слона подальше в заповедник.