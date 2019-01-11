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Слон упал в канал на Шри-Ланке

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На Шри-Ланке слон упал в канал. Животное доставали местные жители. Операция спасения продлилась два часа. Перепробовали все средства — от веток до веревочной лестницы. Слон зацепился за брошенную шину и смог вылезти на берег. Животное отправилось в лес, его провожали залпами ружей. Громкие звуки должны загнать слона подальше в заповедник. 

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