Суд Литвы признал зарегистрированные за рубежом гей-браки

Литовский конституционный суд (КС) постановил, что государство обязано выдать вид на жительство иностранному гражданину, который за границей зарегистрировал однополые отношения с литовцем, хотя в самой Литве такие браки не регистрируются. Об этом 11 января сообщает местное издание Delfi.

Судья отметил, что в стране действуют запрет на дискриминацию и нормы, призванные защищать человеческое достоинство. Исходя из этого он признал право «семьи» на воссоединение.

«Нельзя оправдать такое правовое регулирование, согласно которому только по половой идентичности и (или) на основании сексуальной ориентации иностранцу запрещалось бы прибыть в Литву и жить в ней вместе с другим членом его семьи», — отметили в КС Литвы.

В суде добавили, что иностранцу может быть отказано в виде на жительство, если однополый брак будет признан фиктивным.

Судебное разбирательство произошло после того, как в КС обратился главный административный суд страны с просьбой определить, может ли гражданин Белоруссии, оформивший в Дании отношения с литовцем, получить вид на жительство. Департамент миграции Литвы отказался делать это без решения суда.

В середине октября прошлого года в Нидерландах выдали паспорт с указанием «нейтрального» пола владельца — в 2001 году мужчина сделал операцию по смене пола на женский, однако сейчас идентифицирует себя как человека среднего пола.