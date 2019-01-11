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Упавший с потолка кот вызвал переполох в китайском банке

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Кот упал с потолка в одном из банковских офисов в городском округе Чжэнчжоу китайской провинции Хэнань, чем вызвал переполох среди работников организации. Об этом 11 января пишет газета Daily Mail.

Как сообщила журналистам одна из сотрудниц Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC), инцидент произошел в понедельник, 7 января. Животное провалилось через потолок и упало на нее. По словам женщины, кот мог пробраться в здание через систему вентиляции.

Произошедшее сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как сотрудница компании сидит за своим столом и работает с бумагами, а затем с потолка неожиданно срывается кот и падает ей на руку вместе с частью потолочного покрытия. Испугавшись, женщина закричала и сразу же оттолкнула животное. При этом кот, который тоже оказался напуган произошедшим, начал метаться по офису и пытался запрыгнуть обратно в надежде найти выход из помещения.

Ранее появилось видео, снятое на Камчатке, где трехметровый сивуч вылезает из воды и пытается забраться в кузов «КамАЗа», наполненный рыбой.

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