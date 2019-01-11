Детсады и школу хотят построить на месте яблоневых садов в Воронеже

Власти Воронежа вынесли на публичные слушания проект строительства детских садов, школы и пожарного депо на месте яблоневых садов. Территория была незаконно приватизирована и перепродана.

Изменения должны быть внесены в Генеральный план Воронежа. Они предусматривают перевод части территории яблоневых садов в «зону объектов дошкольного и школьного образования». Участок севернее улицы Ломоносова был незаконно приватизирован одной из компаний четыре года назад, а затем перепродана. По решению суда землю вернули в государственную собственность. Изменения в генплане позволят перевести участок в муниципальную собственность. Об этом пишет ИА «Абирег».

Согласно проекту, на участке можно расположить два детских сада по 350 мест, школу на 3 тыс. мест, а также спортивный комплекс и объекты здравоохранения. Проект будет вынесен на публичные слушания, которые состоятся в марте 2019 года.