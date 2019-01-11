Эксперт обосновал необходимость сбивать гражданские самолеты-нарушители

Во всем цивилизованном мире действует практика, когда разрешается сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу страны, рассказал «Известиям» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Так он отреагировал на соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минобороны РФ. Текст документа находится на стадии межведомственных согласований. Отмечается, что открывать огонь по нарушителю будут лишь в том случае, когда преднамеренное крушение самолета может вызвать экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повреждение стратегических объектов. Перед этим российские вооруженные силы будут неоднократно предупреждать о своих намерениях.

«В Штатах после 11 сентября к этому вопросу жесточайшее отношение. Если самолет угонят, его даже сажать принудительно вряд ли будут», — сказал эксперт.

По мнению Михайлова, документ соответствует реалиям и всего лишь приводит в порядок уже существующие нормативные акты. Военный политолог напомнил, что если самолет незаконно пересекает российскую границу, его сопровождают российские ВКС и принудительно сажают.

Тем не менее, если есть достоверная информация, что борт захвачен террористами и самолет не реагирует на попытки предотвратить его продвижение вглубь территории страны, по нему откроют огонь.

«Документ действительно нужен, потому что военные, которые стоят у зенитных орудий и комплексов, сидят за штурвалами боевых самолетов, они должны знать, что закон будет на их стороне. Что их не подвергнут обструкции и не посадят за то, что они защищают интересы своей страны», — полагает эксперт.

При этом он отметил, что проект постановления необходимо принимать после консультаций с другими силовыми ведомствами и производителями отечественной авиации: ФСБ, Минпромторгом, Росавиацией и другими заинтересованными структурами.