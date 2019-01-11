Лыжную экскурсию проведут по малоизвестным местам Пскова

В Пскове пройдет первая лыжная экскурсия протяженностью 10 км. Ее участники смогут увидеть малоизвестные достопримечательности города.

Экскурсию вдоль берега реки Великой проведет путешественник Виктор Веревкин. Он покажет участникам бывшее сельцо Корытово, часовню святой равноапостольной Нины, монастырь Пантелеймона Дальнего. Продолжительность экскурсии составит два часа. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Участникам рекомендуют взять на экскурсию термос с чаем. Сбор состоится 12 января в 12 часов в пункте проката лыжной базы в Корытово.