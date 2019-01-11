Прямой эфир

Лыжную экскурсию проведут по малоизвестным местам Пскова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове пройдет первая лыжная экскурсия протяженностью 10 км. Ее участники смогут увидеть малоизвестные достопримечательности города.

Экскурсию вдоль берега реки Великой проведет путешественник Виктор Веревкин. Он покажет участникам бывшее сельцо Корытово, часовню святой равноапостольной Нины, монастырь Пантелеймона Дальнего. Продолжительность экскурсии составит два часа. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Участникам рекомендуют взять на экскурсию термос с чаем. Сбор состоится 12 января в 12 часов в пункте проката лыжной базы в Корытово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первую трамвайную экскурсию организовали в Омске
Чем кормят в самолете: экскурсия на фабрику бортового питания. Видео 360°

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017