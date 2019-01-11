Прах Криса Кельми развеют над Атлантикой

Семья и наследники музыканта Криса Кельми, скончавшегося 1 января, собираются выполнить последнюю волю артиста. В завещании Кельми указал, что его прах должен быть развеян над Атлантикой.

Церемония прощания с Крисом Кельми по решению близких была закрытой. На ней присутствовали около 20 человек — ближайшие родственники — жена, сын Кристиан, два брата артиста, а также близкие друзья Михаил Муромов, писатель Сергей Минаев, композитор Андрей Мисин, Игорь Мельник из группы «Демарш» и Николай Трубач.

Кельми кремировали в Николо-Архангельском крематории.

Артист скончался от сердечной недостаточности 1 января в возрасте 63 лет в своем доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

В последний месяц перед смертью здоровье Кельми значительно ухудшилось. Он постоянно обращался к медикам с жалобами на боли в сердце. Также певца беспокоила печень, сообщает НСН.

Крис Кельми — советский и российский певец, композитор и клавишник. Он являлся создателем таких групп, как «Високосное лето» и «Рок-Ателье», также был участником группы «Автограф».

Наиболее известные песни музыканта — «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и др.