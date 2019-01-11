Прямой эфир

Прах Криса Кельми развеют над Атлантикой

0
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семья и наследники музыканта Криса Кельми, скончавшегося 1 января, собираются выполнить последнюю волю артиста. В завещании Кельми указал, что его прах должен быть развеян над Атлантикой.

Церемония прощания с Крисом Кельми по решению близких была закрытой. На ней присутствовали около 20 человек — ближайшие родственники — жена, сын Кристиан, два брата артиста, а также близкие друзья Михаил Муромов, писатель Сергей Минаев, композитор Андрей Мисин, Игорь Мельник из группы «Демарш» и Николай Трубач. 

Кельми кремировали в Николо-Архангельском крематории.

Артист скончался от сердечной недостаточности 1 января в возрасте 63 лет в своем доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

В последний месяц перед смертью здоровье Кельми значительно ухудшилось. Он постоянно обращался к медикам с жалобами на боли в сердце. Также певца беспокоила печень, сообщает НСН.

Крис Кельми — советский и российский певец, композитор и клавишник. Он являлся создателем таких групп, как «Високосное лето» и «Рок-Ателье», также был участником группы «Автограф».

Наиболее известные песни музыканта — «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина смерти Криса Кельми
Газманов отреагировал на новость о смерти Криса Кельми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017