СК проводит проверку после смерти пациентки частной клиники в Томске

Следственный комитет начал проверку информации о смерти пациентки после операции в частной клинике в Томске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, девушка в декабре обратилась в частную клинику, где ей сделали операцию под местным наркозом. Вскоре самочувствие пациентки резко ухудшилось. Ее доставили в больницу, реанимировать пациентку не удалось. Об этом сообщает РИА «Томск».

Информацию о произошедшем проверяют следственные органы, они устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве проверяют деятельность клиники, где, по данным СМИ, женщина ослепла на один глаз после инъекции филлера.