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ГИБДД обновила проект экзамена на права

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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ГИБДД внесла изменения в проект экзамена на получение водительских прав. Новый текст опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Основным нововведением стал единый экзамен по вождению вместо разделения на «площадку» и «город».

Экзамен, как и раньше, будет начинаться с демонстрации первоначальных навыков вождения, которая будет проводиться на закрытых площадках, автодромах и дорогах с малоинтенсивным движением. После чего экзамен продолжится в условиях городского вождения. Будущий водитель должен будет показать умение делать повороты, обгоны, двигаться на спуске и подъеме, а также на парковке.

Отмечается, что преподаватель автошколы не сможет находиться в автомобиле, где проводится экзамен.

Ранее, 19 декабря, в ГИБДД назвали список упражнений, которые войдут в экзамен на получение водительских прав. В частности, на закрытой площадке нужно будет сдать разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, сцепку и расцепку. Змейку и поворот на 90 градусов исключат из списка упражнений.

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