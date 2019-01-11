Названа причина пожара в жилом доме в Сургуте

Пожар в пятиэтажном доме в Сургуте мог произойти из-за неправильного обращения с электрооборудованием. Это предварительная версия. У дознавателей есть еще несколько дней для того, чтобы сделать окончательные выводы.

Как уточняет ИА «Ура.ру», в результате возгорания в доме 10 января пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Горела квартира на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 26 человек. Пожарным потребовалось менее 20 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что состояние одного ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в производственном помещении в Нижнем Новгороде. Площадь возгорания составляла 3,6 тыс. кв. м. Обошлось без пострадавших.