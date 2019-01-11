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Нераспроданные новогодние елки отправили в столичный зоопарк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Московский зоопарк отправили более 1000 нераспроданных новогодних елок, где их используют в качестве игрушек или еды для животных. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Для многих наших животных хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать», — цитирует ее 11 января официальный сайт мэра Москвы.

Акулова рассказала, что богатой аминокислотами и витамином С хвоей лакомятся такие животные, как азиатские слоны, полярные медведи, капибары, овцебыки, сычуаньские такины, а хищные кошачьи любят точить о елки свои когти.

При этом елки принимаются только от компаний и только не использованные в праздники, поскольку остатки новогодней мишуры могут повредить животным.

9 января в Москве стартовала акция «Елочный круговорот» по сбору новогодних елок для переработки.

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