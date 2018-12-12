У сироты из Саранска, которой не дают квартиру, могут отобрать дочь

Эту девочку могут забрать в приют. Саранские органы опеки требуют, чтобы молодая мама решила проблему с жильем. При этом обеспечить квадратными метрами семью должны сами чиновники Мордовии.

Дарья Воейкова — сирота, с дочкой и мужем живет у опекунов, всё в крошечной «однушке» в Саранске.

«Я все инстанции почти обошла, в которые можно было обратиться. Сказали, что сирот много, денег у них нет, не могут они ничего сделать и помочь тоже», — рассказала она.

Местные чиновники, похоже, живут по логике известной сказки Льюиса Кэрролла. Дать квартиру не могут, а забрать дочь, потому что нет квартиры, — легко. В сиротской очереди на получение жилья Дарья только в конце второй сотни.