В Махачкале случайные прохожие спасли выпавшую из окна девочку
В Махачкале случайные прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна 5 этажа. Очевидцами оказались водитель маршрутки и его знакомый.
Мама рассказала, что спустилась в магазин, а дочку с сыном оставила у телевизора. Мужчины заметили девочку, свисавшую из окна. Они попытались поймать ребенка голыми руками — удалось смягчить падение.
Девочка получила незначительные травмы, а один из спасителей вывихнул кисть руки.
В Махачкале случайные прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна 5 этажа. Очевидцами оказались водитель маршрутки и его знакомый.
Мама рассказала, что спустилась в магазин, а дочку с сыном оставила у телевизора. Мужчины заметили девочку, свисавшую из окна. Они попытались поймать ребенка голыми руками — удалось смягчить падение.
Девочка получила незначительные травмы, а один из спасителей вывихнул кисть руки.