В Махачкале случайные прохожие спасли выпавшую из окна девочку

В Махачкале случайные прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна 5 этажа. Очевидцами оказались водитель маршрутки и его знакомый.

Мама рассказала, что спустилась в магазин, а дочку с сыном оставила у телевизора. Мужчины заметили девочку, свисавшую из окна. Они попытались поймать ребенка голыми руками — удалось смягчить падение.

Девочка получила незначительные травмы, а один из спасителей вывихнул кисть руки.