Прожорливые хищники, да еще со скверным характером. В Приморском океанариуме поселились 20 рыб кобий. Новоселы еще маленькие и даже нашли себе нянек — рифовых скатов-хвостоколов. Кобии уже проявляют свою натуру и часто покусывают водолазов во время кормления.