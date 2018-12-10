Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» пройдет в Ярославле

Более 500 школьников и 150 педагогов со всей страны соберутся на Всероссийском форуме профориентации «ПроеКТОриЯ», который пройдет в Ярославле 11–14 декабря.

Работа форума будет организована по шести направлениям: информационные технологии, энергетика, космос, транспорт, здоровье и новые материалы. Старшеклассники смогут пообщаться с ректорами ведущих отечественных вузов и руководителями крупнейших российских компаний и выбрать будущую профессию.

Одним из инновационных образовательных инструментов на форуме станут авторские образовательные шоу от педагогов — победителей Всероссийского конкурса «Авторские уроки будущего», подготовленные совместно с ведущими работодателями страны. Они будут транслироваться в прямом эфире.

Форум по профориентации пройдет в шестой раз. Раньше он назывался «Будущие интеллектуальные лидеры России». В 2017 году открытый урок на форуме провел президент России Владимир Путин.

В этом году в состав оргкомитета вошли зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Ольга Васильева, ее заместитель Ирина Потехина и другие представители федеральных и региональных органов власти, а также госкорпораций.