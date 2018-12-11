Москва делает ставку на «новую промышленность»

В последние годы Москва стала одним из ведущих мегаполисов Европы по простоте и удобству ведения бизнеса, в том числе, и в части развития промышленности. В городе работают современные, высокотехнологичные предприятия, промышленные комплексы, особая экономическая зона и специализированные кластеры. Задача городских властей – сделать так, чтобы в Москве было выгодно заниматься промышленным производством, промышленность была экологически чистой, с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, создавались хорошо оплачиваемые рабочие места для москвичей, эффективно использовалась городская земля. В этом и состоит промышленная политика Москвы.

Поддержка города сосредоточена на высокодоходных, компактных, технологичных производствах. Столица разработала систему мер поддержки промышленности и высоких технологий, которая включает в себя налоговые льготы, целевые субсидии, льготные займы, гарантийную поддержку, а также создание площадок для размещения современных предприятий, например, ОЭЗ «Технополис «Москва».

Поддержку получают не только предприятия, ориентированные на импортозамещение и внутренний российский рынок, но и на экспорт. Так, чтобы помочь предприятиям-экспортерам, мы предоставляем им льготные займы под 5% годовых на срок до 5 лет, субсидируем отдельные затраты, связанные с выходом на внешние рынки (сертификация продукции, внедрение международных систем менеджмента качества и прочее).

Все эти меры поддержки помогли нам сегодня добиться значительных результатов: роста промышленного производства, увеличения экспорта реального сектора московской экономики и роста инвестиций в развитие.

Так, в первом полугодии 2018 года экспорт товаров и услуг предприятий Москвы вырос на 14%. Кроме того, с 2010 по 2017 годы почти в 3 раза выросли инвестиции в основной капитал обрабатывающих отраслей промышленности.

Это все говорит о том, что промышленность в Москве развивается и привлекает средства. Не останавливается и развитие особой экономической зоны. Сегодня на ее территории работают 50 резидентов, которые уже проинвестировали обновление московской промышленности более 18 млрд рублей и каждый год создают сотни новых рабочих мест. Мы ожидаем, что к 2025 году в московскую особую экономическую зону будет инвестировано свыше 23 млрд. рублей, при этом будет дополнительно создано 7,5 тыс. рабочих мест.

Москва остается основным получателем прямых иностранных инвестиций - ежегодно на столичные компании приходится порядка половины всех прямых инвестиций, поступающих в Россию. Мы прогнозируем, что Москва и дальше останется ключевым центром привлечения инвестиций.

Еще одним свидетельством привлекательности Москвы для инвесторов являются лидирующие позиции в международных рейтингах. В последнем рейтинге Financial Times Москва вошла в пятерку крупнейших городов Европы, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов, и стала лидером среди городов Восточной Европы. Во многом благодаря Москве Россия поднялась на 5 пунктов в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Вклад Москвы в рейтинг составляет 70%.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров