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Барабанщика Animal Джаz задержали в аэропорту Пулково

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Барабанщика Animal Jazz задержали в Пулково по подозрению в контрабанде денег. Сергей Кивин собирался лететь из Санкт-Петербурга в Израиль. Музыкант вез с собой разрешенную сумму наличных — $10 тыс. Сверх нормы у барабанщика было наличными почти 70 тыс. рублей. Кивин собирался положить российские деньги на карту в банкомате аэропорта. 

«Я планировал сдать багаж и налегке уже пойти оставшуюся вот эту сверхсумму положить на карту. Чемодан я сдал на стойке регистрации, а электропианино — это уже негабаритный багаж, который можно было сдавать на стойке приема негабаритного багажа, а она оказалась в таможенной зоне. Я пытался объяснить по-человечески ситуацию. Во-первых, у сотрудницы аэропорта спросил, могу ли я выйти из таможенной зоны, специально объяснил, что я хочу положить деньги. Может, это как-то повлияло, услышали. Сотрудница аэропорта дала мне добро, сказала: «Вы зайдете, положите свой негабаритный багаж, выйдете и зайдете обратно», — рассказал музыкант.

В «зеленом коридоре» мужчина автоматически стал контрабандистом. Таможенники задержали музыканта и составили протокол. Штраф — половина суммы, которая оказалась сверх «нормы». 

Сергей Кивин назвал случившееся полным недоразумением. 

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