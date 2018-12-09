Спрыгнул с башни: баскетболист сделал самый высокий слэм-данк в истории

Баскетболист Хаммер Харрисон показал самый высокий в мире слэм-данк*. Для этого он спрыгнул со смотровой площадки отеля «Стратосфера» высотой 260 м.

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*Слэм-данк — вид броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.