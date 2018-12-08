Учительница арестована за насильную стрижку школьников во время урока

В американском штате Калифорния судят преподавателя, которая насильно постригла ученика прямо на уроке. 52-летнюю Маргарет Гезингер арестовали после появившегося видео, на котором она отрезает пучки волос, исполняя гимн США.

По словам учеников, преподаватель могла «съехать с катушек» из-за пропавшего теста.