Выставка «Жигули всегда»: более 100 самых необычных моделей. Видео 360°
Основная цель и задача мероприятия — развитие культуры любителей «Жигулей», объединение молодежи для общения по общим интересам и популяризация автомобильной культуры.
В рамках выставки владельцы автомобилей сразились между собой за звание лучшего в следующих номинациях:
— самый мощный;
— самый низкий;
— самые широкие диски;
— самый стильный;
— самый гоночный.
Основная цель и задача мероприятия — развитие культуры любителей «Жигулей», объединение молодежи для общения по общим интересам и популяризация автомобильной культуры.
В рамках выставки владельцы автомобилей сразились между собой за звание лучшего в следующих номинациях:
— самый мощный;
— самый низкий;
— самые широкие диски;
— самый стильный;
— самый гоночный.