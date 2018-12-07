Прямой эфир

Выставка «Жигули всегда»: более 100 самых необычных моделей. Видео 360°

0
Выделить главное
вкл
выкл

Основная цель и задача мероприятия — развитие культуры любителей «Жигулей», объединение молодежи для общения по общим интересам и популяризация автомобильной культуры.

В рамках выставки владельцы автомобилей сразились между собой за звание лучшего в следующих номинациях:
— самый мощный;
— самый низкий;
— самые широкие диски;
— самый стильный;
— самый гоночный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дрифт-баттл на «Жигулях»: гоночный трек зимнего чемпионата. Видео 360°
Экстремальное вождение: что нужно знать зимой за рулем. Видео 360°

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017