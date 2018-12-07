Выставка «Жигули всегда»: более 100 самых необычных моделей. Видео 360°

Основная цель и задача мероприятия — развитие культуры любителей «Жигулей», объединение молодежи для общения по общим интересам и популяризация автомобильной культуры.

В рамках выставки владельцы автомобилей сразились между собой за звание лучшего в следующих номинациях:

— самый мощный;

— самый низкий;

— самые широкие диски;

— самый стильный;

— самый гоночный.