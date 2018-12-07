Спасателей в Уфе вызвали к застрявшей в бидоне девочке

В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне. Ребенок долго упирался, но через некоторое время спасателям удалось освободить его.

Вызов поступил вечером 6 декабря. По словам родителей, малышка играла с бидоном: залезала и вылезала из него. Но в какой-то момент она осталась внутри. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Дело в том, что испуганная девочка упиралась в узкую часть бидона коленками.

Родителям не удалось ей помочь ни уговорами, ни предложением игрушек. Несмотря на протесты застрявшей девочки, спасатели все же извлекли ее и передали взволнованной маме. После осмотра врача никаких травм у ребенка не обнаружено.