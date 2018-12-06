В Минобороны прокомментировали проход эсминца США у российских территориальных вод

На самом деле эсминец McCampbell даже не пытался подойти к границам РФ. Минобороны опровергло заявление ВМС США о «демонстративном» проходе корабля. Если эсминец чего-то и «демонстрировал», то очень издалека и под строгим контролем.

По данным Минобороны, эсминец просто плыл из одного порта в другой. Зачем военные США представили рутинный переход как спецоперацию — неясно.

Сейчас McCampbell демонстрирует свою отвагу более чем в 400 км от российских вод.