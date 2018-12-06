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Характеристики истребителя МиГ-31 и ракетного комплекса «Кинжал»

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По мнению экспертов, сверхзвуковой перехватчик МиГ-31 — оптимальная платформа для ракетного комплекса «Кинжал». Специально разработанный самолет-носитель кардинально отличается от базовой версии истребителя. «Кинжал» способен поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. Гиперзвуковые ракеты были анонсированы в выступлении президента России Владимира Путина в марте 2018 года. Технические характеристики — в инфографике «Известий».

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