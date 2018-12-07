30 ноября – 7 декабря в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сцена из спектакля «ХХ век. Бал» режиссера и хореографа Аллы Сигаловой, премьера которого состоялась в начале декабря в Московском Художественном театре им. А.П.Чехова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри на пресс-конференции по итогам российско-аргентинских переговоров, которые состоялись в рамках саммита глав государств «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Илья Кутепов («Спартак») и Федор Смолов («Локомотив») во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Акробаты на открытии «Города зимы» на территории ВДНХ в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на первом рабочем заседании глав делегаций государств-участников «Группы двадцати», приглашенных государств и международных организаций в формате рабочего завтрака на саммите G20
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Продажа мягких игрушек в Центральном детском магазине (также известном, как Детский мир) в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сцена из спектакля «ХХ век. Бал», поставленного режиссером и хореографом Аллой Сигаловой в Московском Художественном театре им. А.П.Чехова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Перерыв в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Динамо» и хабаровским «Амуром»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед заседанием в рамках 13-го саммита лидеров стран «Группы двадцати» (G20)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Зимняя рыбалка в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Владимир Путин на церемонии вручения премии «Доброволец России – 2018», которая прошла в рамках Международного форума добровольцев во дворце спорта «ЦСКА Арена» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Певица, актриса Теона Дольникова на церемонии вручения премии «Звезда театрала» в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве
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