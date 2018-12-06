Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Министерство финансов России планирует в 2019 году разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях. Об этом 6 декабря рассказал глава департамента госдолга и госфинактивов ведомства Константин Вышковский в рамках Российского облигационного конгресса Cbonds.

«Мы не снижаем темпы взаимодействия с китайскими коллегами по этому вопросу. Мы активно работаем над размещением ОФЗ в юанях», — приводит его слова ТАСС.

Агентство напоминает, что Россия не размещала ОФЗ в юанях, но Минфин не первый год анонсирует планы выйти на рынок с бумагами, эквивалентными $1 млрд для выкупа китайскими инвесторами.

2 ноября стало известно, что объем долговых бумаг, выпущенных в России, достиг исторического максимума. По данным Центробанка на 1 сентября, он составил 21 трлн рублей, 97% номинировано в рублях.