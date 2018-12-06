Ушли в глубокий минус: как живет Якутск в сорокаградусные морозы

Сорокаградусные морозы установились в Якутии в начале декабря — в шести населенных пунктах столбик термометра уже приблизился к отметке минус 50 градусов. Впрочем, местных жителей этим не удивить: среднегодовая температура в столице республики, Якутске, колеблется в районе минус 10 градусов. Повседневная жизнь города, который сделал холода частью своей идентичности, — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
Традиционная встреча зимы, которая состоялась в Якутске 1 декабря, жителям центральных регионов может скорее напомнить Новый год
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
Так в морозные дни выглядит площадь Ленина — центральная в республиканской столице. При этом в действительности Якутск — далеко не самый холодный населенный пункт. Сейчас там около минус 35 градусов, то есть почти на 10 градусов теплее, чем в некоторых селах
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
Правда, и одеваются местные жители соответственно. Унты на оленьем меху — традиционная и по-прежнему популярная у якутов обувь
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
С наступлением холодов за сохранность товара продавцы на местных рынках могут быть спокойны. Другое дело, что самим им в это время приходится нелегко
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
Северный олень у дома одного из жителей Якутска
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
При этом власти города стараются превратить экстремальный климат в местную туристическую достопримечательность. Так, в конце ноября глава города Сардана Авксентьева отметила, что его позиционируют «как всероссийскую столицу холода и культурную столицу Арктики»
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
Чиновники уже определились с температурным порогом, после которого школьникам разрешат остаться дома, — от занятий их освободят, если столбик термометра опустится ниже минус 50 градусов
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
Пока самые низкие температуры — минус 46-48 градусов — были зафиксированы в Амге, Верхоянске и Покровске и в соседних селах, но отметку в 50 градусов морозы не «пробили»
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
По словам специалистов, морозы с метелями продержатся еще как минимум несколько дней
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Xinhua/Wu Zhuang
Впрочем, нынешние холода — далеко не предел. В январе 2018-го именно в якутской деревне Оймякон была зафиксирована самая низкая температура на планете: минус 59 градусов. Правда, синоптики говорят, что такие температуры для этого района республики в зимнее время вполне обычны, а вот появляющиеся периодически сообщения о том, что на Оймяконе похолодало до минус 80, — уже фейк
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.