Ушли в глубокий минус: как живет Якутск в сорокаградусные морозы

Впрочем, нынешние холода — далеко не предел. В январе 2018-го именно в якутской деревне Оймякон была зафиксирована самая низкая температура на планете: минус 59 градусов. Правда, синоптики говорят, что такие температуры для этого района республики в зимнее время вполне обычны, а вот появляющиеся периодически сообщения о том, что на Оймяконе похолодало до минус 80, — уже фейк